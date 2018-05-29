Китай активно розробляє ядерну зброю нового покоління – ЗМІ

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Військова техніка у Китаї

Китай начебто проводить тести з імітацією ядерних вибухів частіше, ніж Сполучені Штати

За три роки Китай провів близько двох сотень випробувань з імітацією ядерних вибухів з метою розробки нової ядерної тактичної зброї, у той час як у Сполучених Штатах за п'ять років відбулися лише 50 таких тестів.

Про це пише з посиланням на дані дослідницьких організацій американське видання The Hill.

«Китай активізує розвиток ядерної зброї наступного покоління, проводячи тести з імітацією вибухів частіше, ніж Сполучені Штати», - зазначається в публікації.

Так, США проводять менше одного такого випробування протягом місяця, тоді як середній показник Китаю сягає п'ятьох тестів на місяць. За даними Китайської академії інженерної фізики, з вересня 2014 року по грудень 2017 року, у КНР проведено близько 200 імітацій ядерного вибуху. У Штатах, як йдеться у звітах Національної лабораторії ім. Лоуренса Лівермора, в період з 2012 по 2017 роки, мали місце 50 подібних тестів.

Тим часом, поки Китай, США, а також Росія шукають способи отримати більш ефективну ядерну зброю для стримування потенційної загрози, ризик ядерного конфлікту зростає, наголошується в публікації.

У цьому зв'язку видання нагадує, що Пентагон оголосив про розробку малих ядерних зарядів з метою стримування загрози з боку РФ і Китаю. Крім того, передбачається витрата чималих коштів на модернізацію ядерних запасів США.

Водночас, у Китаї розробляється нова тактична ядерна зброя, призначена для застосування у ближньому бої.

До слова, за інформацією розвідки США, «Путінська ракета» провалила всі тести.

Джерело: Укрінформ