«Путінська ракета» провалила всі тести, - розвідка США

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Найдовший випробувальний політ «путінської ракети» тривав всього більше двох хвилин

Нова російська ядерна ракета, яка як заявляв президент Росії Володимир Путін, має необмежений радіус дії, наразі провалила всі випробування.

Про це повідомляє CNBC з посиланням на джерела знайомі зі звітом розвідки США щодо програм озброєння.

За словами джерел, які говорили з CNBC на умовах анонімності, крилата ракета була протестована чотири рази в період з листопада по лютий і кожен раз провально.

Повідомляється, що найдовший випробувальний політ тривав всього більше двох хвилин, а ракета пролетіла 22 милі, перш ніж втратити контроль і розбитися. Найкоротший тест тривав чотири секунди, коли ракета пролетіла п'ять миль.

Зброя, яка знаходиться в розробці з початку 2000-х років, як вважають, використовує двигун з бензиновим двигуном для зльоту, а потім перемикається на ядерний двигун для польоту.

Зазначається, що випробування показали, що ядерний двигун крилатої ракети не запустився і зброя не змогла досягти здатності необмеженого польоту, яким хвалився Путін.

Джерела телеканалу повідомили, що накази проводити тести були віддані високопоставленими кремлівськими чиновниками, незважаючи на заперечення інженерів, які заявляли, що система досі перебуває в зародковому стані.

При цьому зазначається, що інша російська ракета з ядерною боєголовкою пройшла два успішних випробування і буде готова для озброєння армії до 2020 року.