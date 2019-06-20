Китай хоче створити 30 ядерних реакторів в рамках проекту «Один пояс, один шлях»



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Китайська національна ядерна корпорація може заробити не менше 145 млрд. доларів на створенні нових реакторів

КНР до 2030 року може створити закордоном до 30 ядерних реакторів в рамках реалізації інфраструктурного проекту «Один пояс, один шлях». Про це заявив представник Китайської народної політичної узгоджувальної ради, що є дорадчим органом при уряді КНР.

Як пише інформаційне агентство Reuters, китайська національна ядерна корпорація (CNNC) може заробити до 145,52 млрд. доларів в рамках проекту «Один пояс, один шлях». Не менше 41 країни світу, які заявили про бажання брати участь в китайському інфраструктурному проекті, мають програми із освоєння мирного атому або заявили про такі наміри.

Якщо КНР вдасться захопити 20% ринку створення ядерних реакторів світу це додатково може створити 5 млн. робочих місць в країні.

На сьогодні КНР працює над низкою проектів ядерних реакторів – в тому числі над реактором третього покоління під назвою Hualong One.

До слова, Україна пропонує Пекіну прокласти інфраструктурно-транспортний коридор до ЄС територією нашої країни. Україна готова запропонувати вигідні транспортні маршрути своєю територією для сполучення Китаю з країнами Європи, а також налагодити кооперацію між підприємствами України і Китаю з подальшою реалізацією продукції на ринках ЄС.

Ініціатива КНР «Один пояс - один шлях» з торговельно-економічного, культурного і науково-технологічного співробітництва має з'єднати Китай і країни Західної Європи, на що Китай планує до 2020 року інвестувати $800 млрд.