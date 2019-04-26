Київ пропонує Китаю прокласти логістичний коридор в ЄС через Україну



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У Пекіні проходить Другий міжнародний форум «Один пояс - один шлях»

Україна готова запропонувати вигідні транспортні маршрути своєю територією для сполучення Китаю з країнами Європи

Україна пропонує Пекіну прокласти інфраструктурно-транспортний коридор до ЄС територією нашої країни.

Про це заявив перший віце-прем'єр Степан Кубів, виступаючи на Другому міжнародному форумі «Один пояс - один шлях» у Пекині в четвер, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Кращий підхід для подальшого зведення китайського експреса до Європи, про який говорить уряд КНР, - це створення маршрутів територією України. Ми пропонуємо китайським колегам спільний проектний портфель: розвиток портової інфраструктури, об'єктів альтернативної енергетики, будівництво автомобільних доріг і мостів, розвиток об'єктів залізниці і аеропортів, високі технології, співпрацю в аерокосмічній сфері, переробці агропродукції», - сказав віце-прем'єр.

Він також додав, що китайські фахівці провели консультації з українськими колегами щодо участі України і КНР в розвитку Транскаспійського міжнародного транспортного маршруту, що забезпечить доставку вантажів з Китаю до країн ЄС.

За словами Кубіва, Україна готова запропонувати вигідні транспортні маршрути своєю територією для сполучення Китаю з країнами Європи, а також налагодити кооперацію між підприємствами України і Китаю з подальшою реалізацією продукції на ринках ЄС.

«Ми також готові розвивати співпрацю з модернізації української промисловості та створювати спільні виробничі потужності. Фактично йдеться про створення основ для розвитку торгового і промислового коридору Китай-Україна-ЄС», - резюмував він

Ініціатива КНР «Один пояс - один шлях» з торговельно-економічного, культурного і науково-технологічного співробітництва має з'єднати Китай і країни Західної Європи, на що Китай планує до 2020 року інвестувати $800 млрд.