Китай і ЄС планують підписати інвестиційний пакт в 2020 році



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КНР є восьмим найбільшим іноземним інвестором в ЄС

Представники уряду КНР повідомляють про те, що китайській і європейській стороні вдалося досягнути прогресу в роботі над текстом двосторонньої інвестиційної угоди в рамках 21 раунду переговорів. Про це пише китайське видання The Global Times.

Раніше під час саміту лідерів ЄС і КНР в квітні 2019 року було домовлено активізувати переговори, які почалися в 2013 році. Відповідна двостороння інвестиційна угода перш за все стосуватиметься питань доступу до ринків і взаємного захисту інвестицій.

В березні 2018 року в КНР був прийнятий новий закон, який гарантуватиме однакове ставлення як до місцевих так і іноземних компаній. Окрім того КНР до кінця червня планує опублікувати обновлений перелік галузей, в які дозволено і заборонено інвестувати іноземний капітал.

В 2018 році китайські інвестиції до ЄС виросли на 3,3% до 7,82 млрд. доларів, що зробило КНР восьмим головним інвестором в європейську економіку. Китайська сторона робить наголос на тому, що в той час як робота над двосторонньою угодою щодо інвестицій між США і КНР призупинилася, переговори між Брюсселем і Пекіном із цього питання продовжуються на взаємовигідній основі.