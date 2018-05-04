Китай і США поки не домовились щодо торгівлі в рамках останніх переговорів

Сторони домовилися проводити переговори і надалі

Представники КНР і США завершили перший раунд переговорів із економічних питань, які тривали два дні. При цьому не вдалося досягнути прориву, який би дозволив вирішити протиріччя з питаннь двосторонньої торгівлі. Про це повідомляє гонконгське видання The South China Morning Post. Сторони домовилися продовжувати діалог для ослаблення протиріч.



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Сторони домовилися проводити переговори і надалі

Представники КНР і США завершили перший раунд переговорів із економічних питань, які тривали два дні. При цьому не вдалося досягнути прориву, який би дозволив вирішити протиріччя з питаннь двосторонньої торгівлі. Про це повідомляє гонконгське видання The South China Morning Post.

Сторони домовилися продовжувати діалог для ослаблення протиріч. Китайські ЗМІ в повідомленнях щодо переговорів повідомили, що щодо частини питань позиції сторін розходяться значною мірою. Так само КНР і США мають проробити значну роботу. У рамках переговорів мова йшла про розширення американського експорту до КНР, взаємні інвестиції, захист інтелектуальної власності і запровадження тарифів.

В окремій заяві Міністерства торгівлі КНР йшлося про те, що китайська сторона в рамках переговорів заявила про протест щодо заборони експорту американських мікропроцесорів для китайського гіганта ZTE. Делегація США пообіцяла донести цей протест до президента США.

Як дізналося видання The South China Morning Post США вимагають від КНР скоротити дефіцит двосторонньої торгівлі на 200 млрд доларів до кінця 2020 року. Так само Вашингтон вимагає скорочення в два рази субсидій для фінансування проектів в рамках програми «Зроблено в Китаї 2025». Врешті решт американська делегація заявила, що КНР не повинна вдаватися до обмежувальних заходів у відповідь на подібні кроки США.