Китай не братиме участь в міжнародній зустрічі щодо КНДР
- Сьогодні, 18:37
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В Пекіні вважають, що зустріч в Ванкувері не допоможе вирішити всі протиріччя на Корейському півострові
МЗС КНР в середу заявило про те, що вони не збираються брати участь в міжнародній зустрічі, під час якої будуть обговорювати проблематику пов’язану із КНДР.
Такий крок речник китайського зовнішньополітичного відомства пояснив тим, що зустріч в Ванкувері не допоможе вирішити всі протиріччя на Корейському півострові, адже на ній не будуть представлені всі зацікавлені сторони. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.
США і Канада планують провести міжнародну зустріч із питань КНДР в Ванкувері 16 січня для того, щоб показати солідарність міжнародної спільноти щодо північнокорейської ракетної і ядерної програм.
В зустрічі будуть брати участь представники держав, які надіслали свої контингенти для миротворчої місії ООН під час Корейської війни 1950-1953 років.