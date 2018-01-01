Китай не братиме участь в міжнародній зустрічі щодо КНДР

В Пекіні вважають, що зустріч в Ванкувері не допоможе вирішити всі протиріччя на Корейському півострові

МЗС КНР в середу заявило про те, що вони не збираються брати участь в міжнародній зустрічі, під час якої будуть обговорювати проблематику пов’язану із КНДР. Такий крок речник китайського зовнішньополітичного відомства пояснив тим, що зустріч в Ванкувері не допоможе вирішити всі протиріччя на Корейському півострові, адже на ній не будуть



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В Пекіні вважають, що зустріч в Ванкувері не допоможе вирішити всі протиріччя на Корейському півострові

МЗС КНР в середу заявило про те, що вони не збираються брати участь в міжнародній зустрічі, під час якої будуть обговорювати проблематику пов’язану із КНДР.

Такий крок речник китайського зовнішньополітичного відомства пояснив тим, що зустріч в Ванкувері не допоможе вирішити всі протиріччя на Корейському півострові, адже на ній не будуть представлені всі зацікавлені сторони. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

США і Канада планують провести міжнародну зустріч із питань КНДР в Ванкувері 16 січня для того, щоб показати солідарність міжнародної спільноти щодо північнокорейської ракетної і ядерної програм.

В зустрічі будуть брати участь представники держав, які надіслали свої контингенти для миротворчої місії ООН під час Корейської війни 1950-1953 років.