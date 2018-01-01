Китай розслідує можливі порушення санкцій щодо КНДР

Доповідь ООН в порушенні санкцій підозрює організацію на Тайвані

Представники офіційної влади КНР заявили про те, що вони проводять розслідування повідомлення японської сторони щодо можливого залучення китайського судна в порушення санкцій, які були запровадження щодо КНДР. Раніше до цього представники японського уряду повідомляли про те, що в Східно-Китайському морі бачили поряд судно під прапором КНДР і



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Доповідь ООН в порушенні санкцій підозрює організацію на Тайвані

Представники офіційної влади КНР заявили про те, що вони проводять розслідування повідомлення японської сторони щодо можливого залучення китайського судна в порушення санкцій, які були запровадження щодо КНДР.

Раніше до цього представники японського уряду повідомляли про те, що в Східно-Китайському морі бачили поряд судно під прапором КНДР і невелике судно, яке нагадує судна китайських конструкцій. Японські військові припускають, що це міг бути нафтовий танкер, який відплив із китайської провінції Фуцзянь. Токіо підозрює, що в Східно-Китайському морі міг мати місце обмін вантажами між кораблями, що заборонений санкціями в рамках резолюцій Ради Безпеки ООН. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Речник МЗС КНР Ченг Шуанг заявив про те, що вони серйозно ставляться до повідомлень японської сторони щодо інциденту. За його словами офіційний Пекін повністю виконує відповідні резолюції Ради Безпеки ООН щодо санкцій. В тому числі КНР чітко заборонила обмін вантажами між кораблями. Доповідь ООН щодо виконання санкцій, яка була раніше отримана Reuters, говорить про те, що за обмінами вантажами в морі перш за все може стояти окрема організація, яка базується на острові Тайвань.