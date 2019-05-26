Кличко дав старт та взяв участь у 27-му благодійному «Пробігу під каштанами»



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Місто, в якому спортивний мер, повинне бути здоровим і спортивним, - Кличко

Кличко: Захід – благодійний. Учасники роблять свій внесок у порятунок дітей із вродженими вадами серця.

Мер Києва Віталій Кличко дав старт та взяв участь у 27-му благодійному «Пробігу під каштанами». Він зауважив, що бере участь в «Пробігу під каштанами» не вперше і з радістю долучається до подібних акцій.

«Цей пробіг став уже для тисяч киян і для мене доброю традицією! Бо ми з вами не уявляємо свого життя без активного відпочинку, без спорту та адреналіну! А ще це - прекрасна можливість своїм маленьким внеском зробити світ кращим, а дітям з вродженими вадами серця дати шанс на життя та зробити їх батьків щасливішими! Бо ми беремо участь в благодійному забігу», - сказав Кличко, який пробіг 5 кілометрів.

Він подякував кожному учаснику пробігу, який вирішив долучитися до благодійності. Так, цього року в «Пробігу під каштанами» беруть участь понад 18 тисяч любителів спорту та небайдужих людей.

Кличко наголосив, що захід – благодійний. Учасники роблять свій внесок у порятунок дітей із вродженими вадами серця. Зібрані кошти підуть на придбання необхідного обладнання для Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України.

«Місто, в якому спортивний мер, повинне бути здоровим і спортивним. Мені дали перший номер на забіг, але я не буду змагатися, а бігтиму позаду і спостерігатиму за дійством. Бажаю кожному сьогодні отримати велике задоволення від занять спортом. Адже моя місія як мера - зробити місто спортивним та щасливим», - додав він.

Усього в програмі «Пробігу під каштанами» 7 забігів: пробіг в ходунках, дитячий забіг, спортивний пробіг, пробіг мужніх, пробіг наосліп, пробіг із собакою та благодійний.

Наймолодшою учасницею пробігу цього року стала 2-місячна дівчинка, з якою бігли її батьки, найстаршим - 78-річний чоловік.

Кошти зібрані з учасників пробігу наосліп та пробігу з собакою будуть направлені на підтримку дітей, що лікуються в Інституті очних хвороб і тканинної терапії імені В. П. Філатова НАМН України та Фонду Happy Paw на придбання необхідних матеріалів у притулок для тварин, відповідно.

Також після пробігу мер вручив нагороди переможцям пробігу і привітав киян з Днем міста.

«Пробіг під каштанами» – наймасштабніша спортивно-благодійна акція в Україні. Відбувається щорічно, починаючи з 1993 року. Останніми роками кошти, зібрані під час «Пробігу під каштанами», спрямовуються на придбання життєво необхідного медичного обладнання для Науково-практичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України.За всі 27 років існування «Пробігу під каштану» було зібрано більше 530 тисяч доларів дітей. Тільки минулого року – 2 млн грн.