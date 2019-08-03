Кличко показав ще один оновлений парк



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Оновлений парк «Веселка» приймає відвідувачів у Шевченківському районі столиці

Оновлений парк «Веселка» в Шевченківському районі столиці приймає своїх відвідувачів. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у дописі до відео, в якому показав, як виглядає парк після реконструкції.

«Вже радо приймає відвідувачів оновлений парк «Веселка» в Шевченківському районі столиці. Там встановили сучасне освітлення, поливо-зрошувальну систему, систему віденонагляду. Облаштували дитячий та спортивний майданчики, багатофункціональне спортивне поле для гри у футбол, волейбол і баскетбол, встановили і шахові та тенісні столи. А також - озеленили територію, відремонтували сцену, поставили новенькі лави та урни», - зазначив Кличко у дописі до відео.

Загалом у Києві цього року вже оновили 26 парків та скверів. Ще триває реконструкція та благоустрій парків «Перемога», «Совки» та облаштування третьої черги добре відомого парку «Наталка» в Оболонському районі.

За 5 останніх років у столиці відремонтували понад 360 парків, надали статус парка чи скверу понад 130 зеленим зонам.