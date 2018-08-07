Клих поскаржився матері, що в психіатричній лікарні його «накачали» психотропами



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Станіслав Клих

Матір політв’язня кожного місяця відправляє з пенсії гроші сину

Матір українського політв’язня Станіслава Клиха розповіла, що її син зараз знаходиться в колонії та скаржиться, що в психіатричній лікарні його «накачали» психотропними препаратами.

Про це 7 серпня Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила у Facebook.

«Поговорила із мамою Святослава Клиха - Тамарою. Вона розповіла, що нарешті говорила з сином по телефону - Станіслав зараз вже в колонії», - написала Денісова.

Вона повідомила, що Клих розповів матері, що «в психіатричній лікарні його «накачали» психотропними препаратами, і він не знає, як це впливатиме на його стан в подальшому».

«Зі слів пані Тамари, Станіслав врівноважений, розповідає, що дуже болять нирки, швидше за все після травми», - розповіла омбудсмен.

За її словами, матір Клиха кожного місяця відправляє з пенсії гроші сину.

«26 липня уряд прийняв постанову про виділення 100 тисяч гривень родинам політв'язнів. Розповіла пані Тамарі, що треба написати заяву і які документи оформити», - додала Денісова.

Раніше повідомлялося, що український політв’язень Станіслав Клих, засуджений у Росії до 20 років тюрми, перебував в обласній тюремній психлікарні Магнітогорська, де йому робили «якісь щеплення».

Матір Клиха підтвердила, що її син був в психіатричній лікарні.