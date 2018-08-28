Клімкін шкодує, що Фріланд скасувала візит в Україну



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Павло Клімкін

Глава МЗС України сподівається, що зустрінеться із Фріланд найближчим часом

Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд, яка планувала відвідати Україну 28-29 серпня, скасувала свій візит через термінові переговори.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Twitter.

«Реально шкода, що Христя Фріланд перенесла свій візит через необхідність термінових переговорів. Успіху тобі, і до зустрічі найближчим часом!» - написав Клімкін.

Раніше ЗМІ повідомили, що глава МЗС Канади Христя Фріланд скасувала запланований візит в Україну після того, як США і Мексика досягли домовленостей щодо торговельної угоди, яка замінить NAFTA.

Фріланд планувала відвідати Україну з робочим візитом 28-29 серпня, в рамках якого очікувалося обговорення питань взаємодії країн на міжнародній арені, зокрема щодо протидії російській агресії та подальшого зміцнення особливого партнерства.