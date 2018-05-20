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    Клімкін відвідає з офіційним візитом Кенію

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    Павло Клімкін
    Павло Клімкін

    Клімкін відвідає наступного тижня з офіційним візитом Кенію

    Міністр закордонних справ України Павло Клімкін відвідає наступного тижня з офіційним візитом Кенію. Про це повідомляє «Урядовий портал».

    «21-23 травня міністр закордонних справ України Павло Клімкін відвідає з офіційним візитом Республіку Кенія. Візит Павла Клімкіна до Кенії стане першим в історії двосторонніх відносин візитом глави зовнішньополітичного відомства в цю країну», - йдеться в повідомленні.

    Крім того, в ході візиту Клімкін проведе переговори з міністром закордонних справ і міжнародної торгівлі Кенії Монікою Джумой, зустрінеться з керівництвом парламенту Кенії, з виконавчим директором програми ООН по населених пунктах Маймуной Шаріф та іншими високими посадовими особами країни.

    МЗС Павло Клімкін міністр ООН Кенія
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