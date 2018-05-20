Клімкін відвідає з офіційним візитом Кенію

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Павло Клімкін

Клімкін відвідає наступного тижня з офіційним візитом Кенію

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін відвідає наступного тижня з офіційним візитом Кенію. Про це повідомляє «Урядовий портал».

«21-23 травня міністр закордонних справ України Павло Клімкін відвідає з офіційним візитом Республіку Кенія. Візит Павла Клімкіна до Кенії стане першим в історії двосторонніх відносин візитом глави зовнішньополітичного відомства в цю країну», - йдеться в повідомленні.

Крім того, в ході візиту Клімкін проведе переговори з міністром закордонних справ і міжнародної торгівлі Кенії Монікою Джумой, зустрінеться з керівництвом парламенту Кенії, з виконавчим директором програми ООН по населених пунктах Маймуной Шаріф та іншими високими посадовими особами країни.