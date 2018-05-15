Клімкін закликав ОБСЄ використати всі важелі впливу на Кремль

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Представники МЗС України на зустрічі з делегацією Парламентської асамблеї ОБСЄ

Міністр підкреслив, що відновлення миру на українській землі залежить від готовності російської сторони припинити агресію проти України

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав Парламентську асамблею (ПА) ОБСЄ використовувати наявні засоби і інструменти, щоб змусити Росію відмовитися від агресивної і загарбницької політики щодо України.

Про це повідомляється на сайті МЗС.

Клімкін в ході зустрічі з делегацією ПА ОБСЄ відзначив важливість парламентської дипломатії в рамках ОБСЄ та висловив подяку президенту Парламентської асамблеї Георгію Церетелі за рішучу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в умовах тривалої збройної агресії РФ.

«Міністр підкреслив, що відновлення миру на українській землі залежить від готовності російської сторони припинити агресію проти України. Він закликав ПА ОБСЄ використовувати наявні засоби і інструменти, щоб змусити Кремль дотримуватися принципів Гельсінського Заключного акту та відмовитися від агресивної і загарбницької політики щодо України», - йдеться в повідомленні.

У свою чергу Церетелі підтвердив підтримку з боку ПА ОБСЄ територіальної цілісності України і запевнив у подальшому сприянні та підтримці ініціатив української сторони в рамках Асамблеї.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко на зустрічі з президентом Парламентської асамблеї ОБСЄ Георгієм Церетелі запропонував ЄС взяти шефство над містами Донбасу.