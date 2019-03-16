Клімкін запропонував видавати діаспорі українські паспорти



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Павло Клімкін Фото - facebook.com/UkraineMFA

В Україні повинні прописати критерії набуття подвійного громадянства для представників української діаспори, сказав Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що виступає за подвійне громадянство для українців діаспори.

Про це міністр повідомив у інтерв’ю на «Українське радіо».

На запитання ведучого програми про спрощену процедуру отримання громадянства в Україні чи набуття подвійного українцями, які проживають в інших країнах (у тому числі і через історичні події), Клімкін відповів, що виступає за подвійне громадянство.

«Я взагалі за подвійне громадянство для таких українців і послідовно за це виступаю. Я вважаю, що ми маємо просто прописати критерії. Звичайно, ми маємо до цього йти», - заявив він.

Також міністр зазначив, що зараз Україна втрачає тисячі українців, які могли б працювати тут, і не тільки в державних органах чи якійсь бюрократії, чи бізнесі, але й також створювати сучасну українську культуру.

Нагадаємо, у лютому 2019 року Клімкін розповів, що міністерство закордонних справ працює з деякими депутатами Верховної Ради над законопроектом про подвійне громадянство (за винятком українсько-російського).

Офіційно подвійне громадянство в Україні заборонено, але де-факто паспорти іноземних держав мають десятки тисяч українців.