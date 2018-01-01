КМІС: Рівень бідності в Україні знизився до 12%
- Сьогодні, 12:30
-
Розсилка
У 1998 році 52% респондентів вважали, що вони майже голодують. Потім ситуація поліпшувалася
Перед початком військового конфлікту, у 2013-му, рівень бідності становив 9%
Рівень бідності в Україні у 2017 році, за даними Київського міжнародного інституту соціології, знизився до 12%.
Про це повідомила заступник виконавчого директора КМІС Вікторія Захожа, передає DT.UA.
За її словами, з 1994 по 2017 роки рівень бідності в Україні змінювався. Найгірша ситуація була в кінці 1990 років. У 1998 році 52% респондентів вважали, що вони майже голодують. Потім ситуація поліпшувалася, і за 10 років - до 2008 року - рівень бідності знизився до 11%.
«І це одне з небагатьох, але важливих досягнень України за ці роки. У 2008 році, після початку світової кризи, рівень бідності зріс до 21%, але потім ситуація стала поліпшуватися. Перед початком військового конфлікту, у 2013-му, рівень бідності становив 9%, із 2014 по 2016 роки збільшившись майже вдвічі - до 17%. Але протягом останнього року ситуація покращилася, і рівень бідності знизився до 12%», - розповіли в інституті соціології.
Нагадаємо, раніше міністр соціальної політики Андрій Рева заявляв, що протягом 2017 року рівень бідності в Україні знизився з 54% до майже 39%.