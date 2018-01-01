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    КМІС: Рівень бідності в Україні знизився до 12%

    Перед початком військового конфлікту, у 2013-му, рівень бідності становив 9%
    Рівень бідності в Україні у 2017 році, за даними Київського міжнародного інституту соціології, знизився до 12%. Про це повідомила заступник виконавчого директора КМІС Вікторія Захожа, передає DT.UA. За її словами, з 1994 по 2017 роки рівень бідності в Україні змінювався. Найгірша ситуація була в кінці 1990 років. У 1998 році 52% респондентів
    • Сьогодні, 12:30
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    <p>У 1998 році 52% респондентів вважали, що вони майже голодують. Потім ситуація поліпшувалася</p>

    У 1998 році 52% респондентів вважали, що вони майже голодують. Потім ситуація поліпшувалася

    Перед початком військового конфлікту, у 2013-му, рівень бідності становив 9%

    Рівень бідності в Україні у 2017 році, за даними Київського міжнародного інституту соціології, знизився до 12%.

    Про це повідомила заступник виконавчого директора КМІС Вікторія Захожа, передає DT.UA.

    За її словами, з 1994 по 2017 роки рівень бідності в Україні змінювався. Найгірша ситуація була в кінці 1990 років. У 1998 році 52% респондентів вважали, що вони майже голодують. Потім ситуація поліпшувалася, і за 10 років - до 2008 року - рівень бідності знизився до 11%.

    «І це одне з небагатьох, але важливих досягнень України за ці роки. У 2008 році, після початку світової кризи, рівень бідності зріс до 21%, але потім ситуація стала поліпшуватися. Перед початком військового конфлікту, у 2013-му, рівень бідності становив 9%, із 2014 по 2016 роки збільшившись майже вдвічі - до 17%. Але протягом останнього року ситуація покращилася, і рівень бідності знизився до 12%», - розповіли в інституті соціології.

    Нагадаємо, раніше міністр соціальної політики Андрій Рева заявляв, що протягом 2017 року рівень бідності в Україні знизився з 54% до майже 39%.

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