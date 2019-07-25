КНДР після 15 років перерви відновить авіарейси в «китайський Лас-Вегас»



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Рейси з Пхеньяна до Макао відбуватимуться двічі на тиждень, починаючи з 2 серпня

Національна авіакомпанія Північної Кореї Air Koryo відновить прямі рейси з Пхеньяна до «китайського Лас-Вегаса» Макао після 15 років перерви.

Про це заявили в управлінні цивільної авіації Макао, повідомляє AFP.

«Національна авіакомпанія Північної Кореї Air Koryo відновить прямі рейси з Пхеньяна до грального анклаву (у Китаї - ред.) Макао на наступному тижні після 15-річної перерви», - йдеться в повідомленні.

Рейси з Пхеньяна до Макао відбуватимуться двічі на тиждень, починаючи з 2 серпня.

З перезапуском цього маршруту Макао стане четвертим містом з регулярним рейсом до столиці Північної Кореї після Пекіна і Шеньяна в Китаї, а також Владивостока в Росії.