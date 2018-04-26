КНР може зменшити мита на імпорт автомобілів

Ставка мита може бути зменшена до 10%

В КНР вивчають можливість скорочення щонайменше на половину нинішньої ставки мита на імпорт пасажирських автомобілів. Як повідомляє Bloomberg, мова йде про зменшення до рівня 10% чи 15% на противагу нинішній ставці в 25%. При цьому кінцеве рішення може бути оголошено вже в травні 2018 року. Такий крок Пекіну може особливо допомогти таким брендам



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Ставка мита може бути зменшена до 10%

В КНР вивчають можливість скорочення щонайменше на половину нинішньої ставки мита на імпорт пасажирських автомобілів.

Як повідомляє Bloomberg, мова йде про зменшення до рівня 10% чи 15% на противагу нинішній ставці в 25%. При цьому кінцеве рішення може бути оголошено вже в травні 2018 року.

Такий крок Пекіну може особливо допомогти таким брендам автомобілів як BMW AG і Toyota Motor Corp.’s Lexus і допомогти уникнути повномасштабної торгової війни між США і КНР.

Президент США Дональд Трамп неодноразово вказував на занадто високі тарифи на імпорт автомобілів в КНР на противагу низьким американським тарифам. Це, на його думку, ставить американських виробників в гірші умови.

Нагадаємо, у столиці Китаю запускають програму заохочення тих, хто відмовився від автомобіля на користь громадського транспорту.