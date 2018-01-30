Жителям Пекіна влада платитиме за відмову від водіння авто

Кожному водієві за відмову від власного транспорту на день сервіс виплачуватиме половину юаня - це приблизно 2,2 гривні

«Не сідайте за кермо!», - закликає влада Пекіна жителів міста. У столиці Китаю запускають програму заохочення тих, хто відмовився від автомобіля на користь громадського транспорту Про це повідомляє інформаційне агентство «Сіньхуа». [READ_MORE] Платформа China Beijing Environment Exchange запустила сервіс



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Пекін

Кожному водієві за відмову від власного транспорту на день сервіс виплачуватиме половину юаня - це приблизно 2,2 гривні

«Не сідайте за кермо!», - закликає влада Пекіна жителів міста. У столиці Китаю запускають програму заохочення тих, хто відмовився від автомобіля на користь громадського транспорту

Про це повідомляє інформаційне агентство «Сіньхуа».

Платформа China Beijing Environment Exchange запустила сервіс заохочення Lvxingzhe. Кожному водієві за відмову від власного транспорту на день сервіс виплачує половину юаня - це приблизно 2,2 гривні.

Якщо вірити сайтам з цінами на автобусні квитки в Пекіні, то за тиждень відмови від автомобіля автовласник зможе покрити вартість однієї автобусної поїздки.

Пропозиція не дозволить розбагатіти, навіть не покриє транспортні витрати, але важлива, швидше як тренд, щоб зацікавити китайців в подібних ініціативах.

Для участі в програмі її автори домовилися про партнерство з WeChat. Спеціально під цю справу месенджер випустив гаджет, який буде фіксувати, що автомобіль не використовувався. А якщо використовувався, то буде вираховуватися кількість викидів CO2, їм вироблених.

Забруднення повітря - серйозна проблема для Китаю. Чиновники шукають найрізноманітніші способи, щоб виправити ситуацію. Одне з головних напрямків - електрифікація транспорту. Довгий час в країні діяли великі пільги для виробників і покупців електромобілів і електробусів.

Зараз Китай - найбільший ринок електромобілів. Шеньчжень, мегаполіс на південному сході Китаю з 12 млн населення, завершив перехід наземного громадського транспорту на електричну тягу - жоден міський автобус тепер не забруднює повітря.