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    КНР підтвердила другий візит Кім Чен Ина

    Переговори відбувалися в місті Далянь
    ЗМІ КНР повідомили про те, що лідер КНДР Кім Чен Ин здійснив візит до китайського портового міста Далянь цього тижня. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. У рамках переговорів із Си Цзиньпіном північнокорейський лідер заявив про те, що сподівається на покрокові синхронізовані заходи щодо ядерного роззброєння на Корейському півострові
    • Сьогодні, 19:55
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    Переговори відбувалися в місті Далянь

    ЗМІ КНР повідомили про те, що лідер КНДР Кім Чен Ин здійснив візит до китайського портового міста Далянь цього тижня.

    Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    У рамках переговорів із Си Цзиньпіном північнокорейський лідер заявив про те, що сподівається на покрокові синхронізовані заходи щодо ядерного роззброєння на Корейському півострові і досягнення миру від всіх зацікавлених сторін.

    Лідер КНР провів прийом на честь візиту Кім Чен Ина і запевнив його в підтримці із боку Пекіна щодо зміни наголосу КНДР із створення ядерної зброї до економічного розвитку.

    Візит 7-8 травня був другим із часу приходу до влади в КНДР Кім Чен Ина. Перший візит був здійснений в березні цього року.

    Нагадаємо, раніше лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що Пхеньян припиняє ядерні та ракетні випробування, а також закриває ядерний полігон.

    Китай Північна Корея Кім Чен Ин
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