Коаліція правоцентричних сил Італії набирає популярність

Посиленню їх популярності сприяють обіцянки скасувати результати низки реформ нинішнього уряду

Опитування, проведені соціологічними компаніями Tecne і IPR, показали, що коаліція правоцентричних сил, яку очолює колишній прем’єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі випереджає коаліцію на чолі із правлячою Демократичною партією. Так опитування Tecne фіксує, що коаліція сил «Вперед Італія», «Ліга Півночі» і



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Сільвіо Берлусконі

Посиленню їх популярності сприяють обіцянки скасувати результати низки реформ нинішнього уряду

Опитування, проведені соціологічними компаніями Tecne і IPR, показали, що коаліція правоцентричних сил, яку очолює колишній прем’єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі випереджає коаліцію на чолі із правлячою Демократичною партією.

Так опитування Tecne фіксує, що коаліція сил «Вперед Італія», «Ліга Півночі» і «Брати Італії» має підтримку серед 39,2% респондентів, а опитування від компанії IPR говорить про підтримку на рівні 38%. Політичні сили, як правило, мають набрати щонайменше 40% голосів для того, щоб мати шанс на формування коаліційного уряду в Італії. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

На противагу їм коаліція на чолі із Демократичною партією, яку очолює колишній прем’єр Матео Ренці, відповідно до опитування Tecne користується підтримкою 25% респондентів. Дані IPR показують підтримку на рівні 27,5%.

Політичні сили «Вперед Італія» і «Ліга Півночі» обіцяють скасувати реформу трудового законодавства і медичну реформу, прийняття яких вітали в ЄС, у разі приходу до влади. Це в тому числі означає відмову від збільшення пенсійного віку, що пообіцяв зробити Сільвіо Берлусконі.