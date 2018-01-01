Коаліція у Сирії ліквідувала активіста «Іншої Росії»

Ананьєв раніше воював на боці терористів Донбасу проти України

У Сирії в районі міста Хішам неподалік від Дейр-ез-Зора був ліквідований активіст «Іншої Росії» Кирило Ананьєв. Про це виданню «Медиазона» розповів координатор «Іншої Росії» Олександр Аверін. За словами Аверіна, Ананьєв раніше воював на боці терористів Донбасу проти України, а потім поїхав до Сирії. Він також



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Кирило Анан'єв (ліворуч)

Ананьєв раніше воював на боці терористів Донбасу проти України

У Сирії в районі міста Хішам неподалік від Дейр-ез-Зора був ліквідований активіст «Іншої Росії» Кирило Ананьєв. Про це виданню «Медиазона» розповів координатор «Іншої Росії» Олександр Аверін.

За словами Аверіна, Ананьєв раніше воював на боці терористів Донбасу проти України, а потім поїхав до Сирії. Він також був членом одіозної російської партії НБП Едуарда Лимонова з початку 2000-х років.

За даними дослідницької організації Conflict Intelligence Team, крім Ананьєва в Сирії під час авіаудару міжнародної коаліції в околицях Хішама загинули ще чотири росіянина - Олексій Ладигін, Станіслав Матвєєв, Ігор Косотуров і Володимир Логінов. Такий висновок CIT зробила на основі аналізу даних із соціальних мереж. За відомостями дослідників, всі загиблі були членами так званої приватної військової російської компанії «Вагнер».

У 2006 році Ананьєва в РФ судили за статтею про вандалізм за те, що він облив своєю кров'ю ганок відділу внутрішніх справ «Тверське» у Москві.

Зазначимо, що в Україні Анан'єв перебуває у базі Миротворець.