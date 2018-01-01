  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Коаліція у Сирії ліквідувала активіста «Іншої Росії»

    Ананьєв раніше воював на боці терористів Донбасу проти України
    У Сирії в районі міста Хішам неподалік від Дейр-ез-Зора був ліквідований активіст «Іншої Росії» Кирило Ананьєв. Про це виданню «Медиазона» розповів координатор «Іншої Росії» Олександр Аверін. За словами Аверіна, Ананьєв раніше воював на боці терористів Донбасу проти України, а потім поїхав до Сирії. Він також
    • Сьогодні, 18:13
    • Розсилка
    Кирило Анан'єв (ліворуч)
    Кирило Анан'єв (ліворуч)

    Ананьєв раніше воював на боці терористів Донбасу проти України

    У Сирії в районі міста Хішам неподалік від Дейр-ез-Зора був ліквідований активіст «Іншої Росії» Кирило Ананьєв. Про це виданню «Медиазона» розповів координатор «Іншої Росії» Олександр Аверін.

    За словами Аверіна, Ананьєв раніше воював на боці терористів Донбасу проти України, а потім поїхав до Сирії. Він також був членом одіозної російської партії НБП Едуарда Лимонова з початку 2000-х років.

    За даними дослідницької організації Conflict Intelligence Team, крім Ананьєва в Сирії під час авіаудару міжнародної коаліції в околицях Хішама загинули ще чотири росіянина - Олексій Ладигін, Станіслав Матвєєв, Ігор Косотуров і Володимир Логінов. Такий висновок CIT зробила на основі аналізу даних із соціальних мереж. За відомостями дослідників, всі загиблі були членами так званої приватної військової російської компанії «Вагнер».

    У 2006 році Ананьєва в РФ судили за статтею про вандалізм за те, що він облив своєю кров'ю ганок відділу внутрішніх справ «Тверське» у Москві.

    Зазначимо, що в Україні Анан'єв перебуває у базі Миротворець.

    Увечері 7 лютого в околицях сирійського Дейр-ез-Зора літаки міжнародної коаліції під керівництвом США завдали удару по загону озброєних прихильників режиму Башара Асада. У США авіаудар назвали самообороною, оскільки загін планував напад на штаб-квартиру сирійських демократичних сил, в якій знаходилися американські інструктори.

    У Пентагоні стверджують, що серед учасників нападу могли бути російські найманці. Колишній учасник конфлікту на сході України Ігор Стрєлков з посиланням на власні джерела стверджує, що в результаті авіаудару загинули не менше 200 росіян.

    Міністерство оборони Росії стверджує, що російських військовослужбовців в районі обстрілу не було.

    Росія коаліція США Сирія бомбардування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ