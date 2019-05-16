Коболєв через суд домігся скасування права Кабміну звільняти його (документ)



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Тепер Кабмін не має права звільнити голову правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва Фото: УНІАН

Поправки до статуту НАК «Нафтогаз України», згідно з якими Кабмін міг звільнити голову правління компанії Андрія Коболєва, скасовані

Окружний адміністративний суд Києва скасував поправки до статуту НАК «Нафтогаз України», згідно з якими Кабмін міг звільнити голову правління компанії Андрія Коболєва.

Про це йдеться в листі «Нафтогазу», направленому в Кабінет міністрів, повідомляє «Ділова столиця».

Дане рішення суд прийняв 14 травня.

До листа була прикладена копія рішення суду. Як випливає з документа, позов подало Всеукраїнське галузеве об'єднання «Федерація роботодавців нафтогазової галузі». Дане об'єднання було створено Київською міською організацією роботодавців нафтогазової галузі, яка, в свою чергу, була створена «Нафтогазом», про що розповідав блогер Сергій Лямець. «Нафтогаз» в позові брав участь в якості третьої сторони.

Ті, хто подав позов, вимагали визнати протиправним і недійсним постанову №226 від 6 березня 2019 року в частині затвердження статуту НАК «Нафтогаз України». Згідно оспорюваним пунктам постанови, до виключної компетенції загальних зборів належить прийняття рішення про відсторонення голови або члена правління компанії від виконання обов'язків та обрання особи, яка буде виконувати їх обов'язки.

Суд підтримав вимогу подавачів позову.

Раніше повідомлялося, що фінансовий план НАК «Нафтогаз України» на 2019 рік, переданий на погодження уряду, було забраковано.