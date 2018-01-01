Колишній нардеп підписав київські освітні заклади на журнал «Русская школа»

Виходець із Севастополя Олександр Кондряков знайшов спосіб помирити Україну з Росією

Народний депутат України першого скликання, виходець із Севастополя Олександр Кондряков організував підписку журналу «Русская школа» для київських шкіл. Принаймні про одну із них написав на своїй сторінці у Facebook директор загальноосвітньої школи №148 Сергій Горбачов. за його словами, підписка була організована через державну



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Фото: Facebook Сергія Горбачова У київських школах почали з'являтися російські журнали

Виходець із Севастополя Олександр Кондряков знайшов спосіб помирити Україну з Росією

Народний депутат України першого скликання, виходець із Севастополя Олександр Кондряков організував підписку журналу «Русская школа» для київських шкіл. Принаймні про одну із них написав на своїй сторінці у Facebook директор загальноосвітньої школи №148 Сергій Горбачов. за його словами, підписка була організована через державну «Укрпошту».

«Якого дідька в українську школу «Укрпошта» приносить цю «руськомірську» макулатуру, яку, звісно, ми не підписували? І це макулатура не тільки за змістом, але й за видавничою якістю», - каже Горбачов.

Судячи із викладених фотографій, засновником журналу є всеукраїнська громадська організація «Русская школа». Директор школи розкритикував цей журнал, назвавши його сторінки простирадлом без жодної ілюстрації. За словами Сергія Горбачова, підписку організував колишній народний депутат. «А хто ж цей прихильник «русскага мира»? А це - таварисч Александр Кондряков, бувший нардеп від Севастополя, який чомусь живе у ненависному йому Києві».

Директор школи припустив, що колишній народний обранець може працювати на ФСБ.