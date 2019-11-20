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    Колишній політв'язень Кремля Клих хоче стати вчителем історії

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    Колишній політв'язень Кремля Клих хоче стати вчителем історії

    У планах Клиха також написання книги про перебування у в'язниці РФ

    Колишній політв'язень Кремля Станіслав Клих вирішив влаштуватися на роботу вчителем історії і згадав про те, як його утримували у в'язниці в Росії.

    Про це він сказав у коментарі «4 каналу».

    Крім бажання оволодіти новою професією, Клих розповів про намір написати книгу про долю українських політв'язнів у в'язницях.

    Також він стверджує, що у Росії йому пропонували отримати російське громадянство, аргументувавши це «процедурою повернення на батьківщину» і натякали на можливість відкупитися від затримання за 10 мільйонів рублів.

    Клиха затримали в серпні 2014 року під час приватної поїздки у РФ.

    Нагадаємо, ще один звільнений з незаконного ув’язнення в Росії українець Володимир Балух розповів, що його катували з перших днів перебування у СІЗО і тортури продовжувалися у колоніях Твері та міста Торжок, де він відбував покарання.

    книги Станіслав Клих СІЗО громадянство
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