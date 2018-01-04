Колишній «порошенківець» розповів про власні президентські амбіції

Віктор Чумак в 2019 році планує балотуватися на пост президента

Колишній «порошенківець», народний депутат Віктор Чумак розповів про власні президентські амбіції. Про це Чумак заявив в ефірі на телеканалі ZIK. Політик, відповідаючи на запитання телеглядачів, чи балотуватиметься він на наступних президентських виборах, заявив: «Я буду робити все необхідне для того, щоб наступного



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Віктор Чумак

Віктор Чумак в 2019 році планує балотуватися на пост президента

Колишній «порошенківець», народний депутат Віктор Чумак розповів про власні президентські амбіції.

Про це Чумак заявив в ефірі на телеканалі ZIK.

Політик, відповідаючи на запитання телеглядачів, чи балотуватиметься він на наступних президентських виборах, заявив: «Я буду робити все необхідне для того, щоб наступного року у мене була можливість балотуватися на президента України».

Він деталізував: «Якщо разом зійдуться можливості організаційні, можливості фінансові, правові і таке інше, то тоді – так».

Чумак також поділився, звідки він візьме кошти, які необхідно внести як заставу.

«Це два мільйони гривень. Я сподіваюся, що ми це будемо збирати через фонд, який відкриємо при громадянському русі «Хвиля», – розповів народний депутат.

Чумак також наголосив, що вважає Анатолія Гриценка хорошим політиком.

«Разом із ним, я думаю, ми будемо визначати якраз і ті правила, і той характер майбутніх виборчих кампаній, які будуть в Україні», – зазначив він.

Нардеп, коментуючи запитання щодо необхідності об’єднання опозиційних політичних сил, зауважив, що насамперед слід визначити, для чого і з якою метою.

«Будь-яке об’єднання повинне мати під собою мету і підстави. Якщо говорити сьогодні, то ми можемо об’єднуватися навколо якихось певних сьогоденних задач, таких дуже короткочасових, тимчасових і необхідних сьогодні. Наприклад, об’єднатися всім разом, коли будуть прийматися закони про Виборчий кодекс», – зазначив Віктор Чумак.

На його думку, після президентських виборів слід буде говорити про необхідність об’єднання для спільного походу на вибори до Верховної Ради України.

Нагадаємо, Віктор Чумак 27 листопада 2014 року вдруге був обраний народним депутатом України 8-го скликання за списками Блоку Петра Порошенка по виборчому округу № 214 (Київ), набравши 51,52 % голосів виборців.

11 грудня 2015 Кабінет Міністрів України призначив Віктора Чумака членом Національного агентства з питань запобігання корупції.

У парламенті був членом фракції «БПП», яку покинув 4 лютого 2016 року за власним бажанням.