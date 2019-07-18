Колишнього працівника МВС викрили на роботі на ФСБ



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Мешканець Полтавщини, колишній працівник органів МВС України, був завербований у 2014 році Фото: пресцентр СБУ

Зловмисник здійснював збір розвідувальної інформації щодо діяльності військових частин, національно-патріотичних рухів на Полтавщині

Контррозвідники СБУ викрили колишнього працівника МВС України на розвідувально-підривній діяльності за завданням ФСБ Російської Федерації.

Про це 18 липня повідомляє пресцентр СБУ.

Встановлено, що мешканець Полтавщини, колишній працівник органів МВС України, був завербований у 2014 році на матеріальній основі на території тимчасово анексованого Криму. У вербуванні брали участь співробітники УФСБ РФ у РК та м. Севастополь, які є колишніми військовослужбовцями СБУ М. Путінцевим та К.Сімагіним, що зрадили військовій присязі та перейшли на бік ворога.

«Оперативники СБУ задокументували, що виконуючи завдання російської спецслужби, зловмисник через особисті зв’язки здійснював збір розвідувальної інформації щодо діяльності військових частин, національно-патріотичних рухів на Полтавщині. Він також передавав кураторам списки мобілізаційного резерву, а також добровольців і волонтерів регіону, які приймали участь в АТО/ООС. Зібрані матеріали агент пересилав через відпрацьовані співробітниками ФСБ РФ канали електронного зв’язку, а також під час особистих зустрічей з кураторами на території АР Крим та РФ», - заявили в СБУ.

Повідомляється, що під час проведення санкціонованих слідчих дій за місцем проживання агента правоохоронці виявили та вилучили електронні носії інформації, на яких оброблялися та зберігалися зібрані дані та документальні матеріали, засоби зв'язку, що використовувалися ним для контактів з представниками російської спецслужби, комп'ютерну техніку, а також грошові кошти в іноземній валюті, у т.ч. російських рублях.

Слідчими СБУ затриманому оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо йому обрання запобіжного заходу.