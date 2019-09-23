Колишня дружина Князєва втрапила у скандал на кордоні



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Голова Нацполіції розлучений близько 8 років

За даними джерел, в автомобілі Mersedes-Benz перевозили 500 тисяч євро

У пункті пропуску «Рава-Руська - Гребенне» на кордоні з Польщею на вихідних затримали автомобіль із ексдружиною глави Нацполіції Вікторією Князєвою, що перевозив велику суму готівки без необхідного декларування.

Про це 23 вересня повідомляє «Українська правда» з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

За даними джерел, в автомобілі Mersedes-Benz перевозили 500 тисяч євро.

Крім ексдружини глави Нацполіції, в авто перебувало ще двоє громадян України і один - Хорватії.

У пресслужбі поліції на прохання прокоментувати вказану інформацію заявили, що «це приватна справа, яка не має стосунку до Національної поліції»

«Голова Нацполіції розлучений близько 8 років. Вони проживають окремо. Оскільки це приватна справа, яка не має стосунку до Національної поліції, наскільки мені відомо, Сергій Миколайович свою позицію найближчим часом викладе на персональній сторінці у Facebook», - повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало.