  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Колишня дружина Князєва втрапила у скандал на кордоні

    • Розсилка
    Голова Нацполіції розлучений близько 8 років - Колишня дружина Князєва втрапила у скандал на кордоні
    Голова Нацполіції розлучений близько 8 років

    За даними джерел, в автомобілі Mersedes-Benz перевозили 500 тисяч євро

    У пункті пропуску «Рава-Руська - Гребенне» на кордоні з Польщею на вихідних затримали автомобіль із ексдружиною глави Нацполіції Вікторією Князєвою, що перевозив велику суму готівки без необхідного декларування.

    Про це 23 вересня повідомляє «Українська правда» з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

    За даними джерел, в автомобілі Mersedes-Benz перевозили 500 тисяч євро.

    Крім ексдружини глави Нацполіції, в авто перебувало ще двоє громадян України і один - Хорватії. 

    У пресслужбі поліції на прохання прокоментувати вказану інформацію заявили, що «це приватна справа, яка не має стосунку до Національної поліції»

    «Голова Нацполіції розлучений близько 8 років. Вони проживають окремо. Оскільки це приватна справа, яка не має стосунку до Національної поліції, наскільки мені відомо, Сергій Миколайович свою позицію найближчим часом викладе на персональній сторінці у Facebook», - повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало.

    Читайте також
    Національна поліція України прикордонники Польща чиновник автомобіль Сергій Князєв
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ