Комахи на планеті можуть повністю зникнути за наступні 100 років графіка



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Особливо небезпечним для комах є використання пестицидів в сільському господарстві

Сільське господарство ставить під загрозу життя комах

Аналіз, який був опублікований в випаданні Biological Conservation, показує те, що нинішні тенденції можуть привести до повного зникнення комах на нашій планеті. Про це пише британське видання The Guardian.

На сьогодні популяція 40% видів комах зменшується, а третина видів вже належить до таких, які перебувають в небезпеці. Темпи зникнення комах в 8 разів випереджають темпи зникнення ссавців, птахів і плазунів. Щороку популяції комах зменшується на 2,5%, що може привести до їх повного зникнення за 100 років.

Причиною такого явища є способи створення продуктів харчування людиною. Особливо небезпечним для комах є використання пестицидів в сільському господарстві. Зникнення комах відразу ж позначиться на багатьох видах птахів, плазунів і земноводних, для яких дані тварини є основною базою для харчування.

Найбільше, як показали дослідження, зменшилася популяція метеликів, бджіл і жуків. Більшість досліджень проводилися в США і Великій Британії, а також окремі випадки вивчалися в КНР, ПАР, Австралії, Бразилії.