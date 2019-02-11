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    Комахи на планеті можуть повністю зникнути за наступні 100 років

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    Особливо небезпечним для комах є використання пестицидів в сільському господарстві - Комахи на планеті можуть повністю зникнути за наступні 100 років
    Особливо небезпечним для комах є використання пестицидів в сільському господарстві

    Сільське господарство ставить під загрозу життя комах

    Аналіз, який був опублікований в випаданні Biological Conservation, показує те, що нинішні тенденції можуть привести до повного зникнення комах на нашій планеті. Про це пише британське видання The Guardian.

    На сьогодні популяція 40% видів комах зменшується, а третина видів вже належить до таких, які перебувають в небезпеці. Темпи зникнення комах в 8 разів випереджають темпи зникнення ссавців, птахів і плазунів. Щороку популяції комах зменшується на 2,5%, що може привести до їх повного зникнення за 100 років. 

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    Причиною такого явища є способи створення продуктів харчування людиною. Особливо небезпечним для комах є використання пестицидів в сільському господарстві. Зникнення комах відразу ж позначиться на багатьох видах птахів, плазунів і земноводних, для яких дані тварини є основною базою для харчування.

    Найбільше, як показали дослідження, зменшилася популяція метеликів, бджіл і жуків. Більшість досліджень проводилися в США і Великій Британії, а також окремі випадки вивчалися в КНР, ПАР, Австралії, Бразилії.

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