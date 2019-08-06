Командир морпіхів розповів подробиці загибелі чотирьох бійців біля Павлополя



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Андрій Ігнатов - командир окремої 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ

Полковник ЗСУ розповів, що бійці підірвалися на міні

Стали відомі деякі подробиці загибелі чотирьох українських морпіхів, які тримали позиції в районі селища Павлопіль Донецької області. Про них розповів командир окремої 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ, полковник Андрій Ігнатов.

За його словами, сьогодні, близько 10:30, від одного зі спостерігачів на позиціях у Павлополі надійшло повідомлення про порушення противником умов перемир'я і був зафіксований вибух, ймовірно, гранати зі станкового протитанкового гранатомета СПГ-9 або міни забороненого 82-мм калібру.

«Після уточнення інформації, коли він просунувся по ходу повідомлення, на місці вибуху виявив четверо військовослужбовців, які постраждали від мінно-вибухових травм, проте до моменту його прибуття (це було через хвилину) вони ознаки життя не подавали», - розповів полковник.

«Була організована евакуація особового складу, посилено спостереження, вивчення всіх обставин, які привели до загибелі військовослужбовців. На місці вибуху виявлена воронка, характерна для розриву артилерійського боєприпасу, але вивчені звукові обставини показують, що міна, швидше за все, була переобладнана таким чином, що її запуск здійснювався без застосування самого міномета», - додав комбриг.

Нагадаємо, під час обстрілу російсько-окупаційними військами позицій Об'єднаних сил поблизу Павлополя у вівторок, 6 серпня, загинули четверо українських військовослужбовців.