Бойовики обстріляли українських бійців, четверо військових загинули
О 10.20 російські окупанти розпочали обстріл з гранатометів поблизу Павлополя
Під час обстрілу російсько-окупаційними військами позицій Об'єднаних сил поблизу Павлополя у вівторок, 6 серпня, загинули четверо українських військовослужбовців.
Про це на брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.
За його словами, о 10.20 російські окупанти розпочали обстріл з РПГ.
«Внаслідок ворожих обстрілів, за наявною інформацією, четверо наших героїв дістали поранення, несумісні з життям», - сказав Гуцуляк.
Він додав, що від початку поточної доби російсько-окупаційні війська здійснили два провокаційні обстріли позицій Об'єднаних сил. О 00.45 протягом майже години бойовики з озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї вели вогонь біля села Богданівка Донецької області.
Нагадаємо, 5 серпня президент Володимир Зеленський призначив нового командувача операції Об'єднаних сил на Донбасі. Ним став генерал-лейтенант Володимир Кравченко.