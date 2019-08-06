Бойовики обстріляли українських бійців, четверо військових загинули



Розсилка ВІДПРАВИТИ

О 10.20 російські окупанти розпочали обстріл з гранатометів поблизу Павлополя

Під час обстрілу російсько-окупаційними військами позицій Об'єднаних сил поблизу Павлополя у вівторок, 6 серпня, загинули четверо українських військовослужбовців.

Про це на брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

За його словами, о 10.20 російські окупанти розпочали обстріл з РПГ.

«Внаслідок ворожих обстрілів, за наявною інформацією, четверо наших героїв дістали поранення, несумісні з життям», - сказав Гуцуляк.

Він додав, що від початку поточної доби російсько-окупаційні війська здійснили два провокаційні обстріли позицій Об'єднаних сил. О 00.45 протягом майже години бойовики з озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї вели вогонь біля села Богданівка Донецької області.

Нагадаємо, 5 серпня президент Володимир Зеленський призначив нового командувача операції Об'єднаних сил на Донбасі. Ним став генерал-лейтенант Володимир Кравченко.