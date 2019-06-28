Комітет виборців назвав артистів, які вже залучені до передвиборчої агітації



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За даними КВУ, Олег Вінник - один з артистів, залучених до виборчої кампанії

Серед агітаторів активістами помічені: Ірина Білик, Олег Винник, Павло Зібров, Олег Винник, Олександр Пономарьов, Максим Барських та інші.

Щонайменше півтора десятка відомих українських артистів і телезірок уже залучені до виборчої кампанії, заявляють у Комітеті виборців України. У половині мажоритарних округів під час дострокових парламентських виборів використовується технологія агітації з допомогою зірок естради, йдеться у статті «Главкома» «За кого співають Ірина Білик та Олег Винник?».

Так, серед агітаторів активістами помічені: Ірина Білик, Олег Винник, Павло Зібров, Олег Винник, Олександр Пономарьов, Максим Барських, Ольга Полякова, Гурт «Скай», Антоніна Матвієнко, Арсен Мірзоян, Ольга Цибульська, Христина Панасюк, Kishe, Соломія Вітвіцька (як ведуча).

«Але першою відкрила виборчі жнива примадонна української естради Ірина Білик. Вона почала збирати урожай ще ранньою весною, коли мало хто здогадувався про те, що вибори будуть влітку. У березні суперзірка влаштувала у Харкові концерт до жіночого свята», - йдеться у статті.

Організатором заходу був Іменний благодійний фонд одіозного нардепа Олександра Грановського, який обрав собі округ у цьому місті. На «безплатну» Білик збіглися мало не усі жінки Київського району міста, де балотується щедрий депутат. На концерті жінок вітали не лише хітами відомої артистки, а й листівками, трояндами і виступом міського голови Геннадія Кернеса.

У Комітеті виборців України пояснили, що якщо на концерті має місце політична символіка, згадки про кандидатів, їх виступи, то такі концерти чи шоу мають оплачуватися в рамках виборчих фондів. «Якщо кандидат проводить концерт не самостійно, а роздає квитки на концерт іншого виконавця і вартість квитка перевищує 58 грн, то згідно із законодавством, це можна розглядати як підкуп виборців», - розповіли у КВУ.

Детальніше читайте у матеріалі «Главкома»: «За кого співають Ірина Білик та Олег Винник?»