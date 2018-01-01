Компанія Ахметова оскаржуватиме рішення суду на Кіпрі про заморожування активів

Компанії групи СКМ будуть також активно захищатися в судах проти позову компанії Raga Establishment Limited

Група СКМ, яка належить українському бізнесмену Рінату Ахметову, заявила, що оскаржуватиме рішення суду на Кіпрі про заморожування активів на суму 820 мільйонів доларів. Про це йдеться в заяві СКМ. «Компанія групи СКМ опосередковано придбала акції «Укртелекому» у Raga Establishment Limited (тоді називалася EPIC Telecom Invest



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Рінат Ахметов

Компанії групи СКМ будуть також активно захищатися в судах проти позову компанії Raga Establishment Limited

Група СКМ, яка належить українському бізнесмену Рінату Ахметову, заявила, що оскаржуватиме рішення суду на Кіпрі про заморожування активів на суму 820 мільйонів доларів.

Про це йдеться в заяві СКМ.

«Компанія групи СКМ опосередковано придбала акції «Укртелекому» у Raga Establishment Limited (тоді називалася EPIC Telecom Invest Limited) в 2013 році, через 2 роки після приватизації «Укртелекому». В даний час ми справді отримали інформацію про попереднє визначення суду на Кіпрі щодо деяких компаній групи СКМ за позовом компанії Raga Establishment Limited. Ми категорично не згодні з цим визначенням, і воно буде нами оскаржено», - йдеться в заяві.

Зазначається, що компанії групи СКМ будуть також активно захищатися в судах проти позову компанії Raga Establishment Limited, в рамках якого було винесено ухвалу.

«Ми також нагадуємо, що група СКМ ні прямо, ні опосередковано не брала участі в приватизації «Укртелекому» в 2011 році. Як ми неодноразово заявляли, претензії Фонду держмайна та інших державних органів України щодо законності приватизації «Укртелекому» та виконання інвестиційних зобов’язань стосуються саме діяльності Raga Establishment Limited і її реальних кінцевих бенефіціарів, а також осіб, які фінансували приватизацію в 2011 році», – зазначили в СКМ.

Нагадаємо, українському бізнесмену Рінату Ахметову було вручено розпорядження кіпрського суду про заморожування $820 мільйонів його активів через тривалий правовий спор у справі «Укртелекому».

Рішення окружного суду Нікосії, що стосується пана Ахметова і дев'яти інших осіб, було прийнято 27 грудня.