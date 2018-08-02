Додаток від Apple оголосив про подорожчання компанії до трильйона доларів, але це виявилося помилкою



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Apple опублікувала квартальний звіт

Компанія помилково повідомила про те, що перевищила цю позначку, через технічну несправність в додатку, передбаченому на айфонах

Додаток Stocks компанії Apple, що відстежує котирування на фондових ринках, повідомив про те, що вартість компанії перевищила трильйон доларів. Через кілька хвилин виявилося, що це помилка.

Компанія помилково повідомила про те, що перевищила цю позначку, через технічну несправність в додатку, передбаченому на айфонах, повідомляє «Медуза».

Напередодні стало відомо, що Apple поступилась Huawei другим місцем за кількістю виготовлених смартфонів. При цьому, світовим лідером за часткою виготовлених смартфонів залишається Samsung, яка сумарно виготовляє та продає кожен 5 мобільний телефон. Частка Apple становить 12%.