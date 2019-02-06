Конор МакГрегор – новий бренд-амбасадор Parimatch новини компаній



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Компанія Parimatch підтверджує свої амбіції світового рівня! Офіційний амбасадор бренду – всесвітньо відомий боєць UFC Конор МакГрегор

У рамках кампанії з ребрендингу Parimatch підтвердив підписання контракту з міжнародним чемпіоном UFC Конором МакГрегором, який не боїться сміливих викликів і завжди заряджений перемагати.

«У мене немає ніяких бар'єрів, і я завжди зосереджений на перемозі! Пишаюся тим, що я є частиною Parimatch і зможу поділитися з вами своїм прагненням і силою. Я завжди насолоджуюся сміливими випробуваннями, і я вже заряджений перемагати з Parimatch!» – заявив один із найвідоміших бійців сучасності Конор МакГрегор.

Коментуючи ребрендинг, CEO Parimatch Сергій Портнов зазначив: «Наш вибір бренд-амбасадора не випадковий. Як і Parimatch, Конор МакГрегор готовий взяти на себе сміливість бути собою і виходити за рамки спорту. Він відображає силу духу і стиль компанії – динамічний та амбітний».

Бренд Parimatch за 25 років активного розвитку трансформувався в міжнародну букмекерську компанію, яка веде діяльність більш ніж у 60 країнах. Щоб підкреслити свій характер та індивідуальність, Parimatch провів глобальний ребрендинг. У рамках запуску світової кампанії вже опублікований свіжий рекламний ролик, де роль Конора МакГрегора виконав блогер і воркаутер із Казахстану – Іслам Бадургов. Спортсмени познайомилися восени 2018 на турнірі UFC у Гданську, після чого Іслам став займатися в залі Конора SBG з його особистим тренером.

«Іслам Бадургов – чудовий хлопець у прекрасній спортивній формі. Мені імпонує його сміливість, зухвалість і почуття гумору. Упевнений, він відмінно впорався з роллю Красеня», – Конор.

Комунікаційна платформа «Заряджений перемагати!» розроблена спільно з міжнародним маркетинговим агентством Digital Choo (DC). Основа платформи – енергійність, мінімалізм, динаміка та сміливість. Спеціально для діджитал-кампаній і зовнішньої реклами були презентовані віжуали, що зображують популярні види спорту в сучасному неоновому дизайні.

Новий візуальний стиль Parimatch створений креативним агентством Banda Agency. Тепер логотип увібрав у себе різкість та динаміку, а яскравий неоновий колір Electric Yellow з першого погляду заряджає на перемогу. Parimatch дебютує в оновленому форматі 6 лютого 2019 інтегрованою мультиканальною кампанією.