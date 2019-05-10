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    Консервативна партія боїться тотальної поразки на виборах до Європарламенту

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    Консервативна партія боїться тотальної поразки на виборах до Європарламенту

    Британські консерватори можуть отримати лише декілька мандатів в новому парламенті ЄС

    Консервативна партія Великої Британії може фінішувати шостою на виборах до Європейського парламенту серед інших провідних політичних сил країни.

    Про це пише британське видання The Guardian.

    Підтримка даної політичної сили впала до рівня менше 10%, як фіксують окремі опитування. Причиною відповідних результатів стане те, що Консервативна партія не проводить традиційних передвиборчих заходів – фінансування кампаній кандидатів, публікація програмного маніфесту, проведення традиційних ланчів.

    Кандидати змушені за власні кошти фінансувати свої кампанії. Проте відмова від традиційних передвиборчих кроків може стати можливістю для партії виправдати свої погані результати. В результаті виборів до Європейського парламенту представництво Консервативної партії може зменшитися із 22 мандатів до декількох депутатів.

    Раніше повідомлялося, що уперше за списками кількох польських партій на виборах до Європарламенту в травні балотуватимуться також мігранти з України.

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