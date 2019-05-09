Вперше у Європарламент балотуються українці



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До Європарламенту можуть потрапити четверо мігрантів з України

Уперше за списками кількох польських партій на виборах до Європарламенту в травні балотуватимуться також мігранти з України.

Про це пише «Європейська правда».

Як йдеться у матеріалі, до Європарламенту прагнуть потрапити четверо вихідців з України, які мають громадянство Польщі та право бути обраними.

Примітно, що українців до себе у списки взяли партії, що стоять на діаметрально протилежних полюсах польської політики – ліва «Весна» і праворадикальна «Конфедерація».

У списках націоналістичної «Конфедерації» опинилася уродженка Донецька Лілія Мошечкова. Українській громаді в Польщі вона відома тим, що збирала допомогу для окупованих районiв Донецької та Луганської областей. Проте у громади виникали запитання, чи ця допомога призначається лише мирним мешканцям, чи проросійським бойовикам.

Мошечкова також не соромилася російської риторики на кшталт «громадянської війни». Крім того, вона разом зі скандально відомим європарламентарем Янушем Корвіном-Мікке їздила до окупованого Криму – із порушення законодавства України.

Іншим мігрантом з України, котрий балотується від польських націоналістів, є «кресовий» діяч із Любліна Володимир Осадчий. Його політична кар’єра також розквітла після окупації Криму. Осадчий так само, як і Мошечкова, співпрацює з афілійованими з Кремлем установами і виступає у прокремлівських медіа. А ще він був співавтором «української» частини ухваленої торік скандальної поправки до Закону про Інститут національної пам’яті.

За списками лівої «Весни» до Європарламенту йде Оксана Литвиненко, яка походить із Луганська. Вона – одна з найвідомiших борчинь за права жінок у Торуні та є співорганізаторкою іронічного протесту «Хрия під Радіо Марія», чиї учасники протестують проти фінансування державою діяльності Тадеуша Ридзика і проти втручання католицького духовенства в теми жінок або меншин.

Другою українською мігранткою в списках «Весни» є Лілія Твардош. Жінка мешкає в Польщі більшу частину свого життя, від 1997 року. У студентські часи співпрацювала з Галиною Нєч, відомою краківською вченою, що займалася захистом біженців (померла 2002 року). Лілія також хоче захищати права людини на форумі ЄС.