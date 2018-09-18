Константинополь визнав, що в Україні є мільйони православних, які вже ніколи не підуть під Москву



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Фото: orthodoxie.com Архієпископ Тельміський Іов

Архієпископ Тельміський Іов висловив жаль з приводу лінії поведінки, яку обрали в УПЦ Московського патріархату

Задля справи об’єднання Української православної церкви російська церква має відмовитись від власних імперських амбіцій, а УПЦ Московського патріархату має почати діалог із екзархами Вселенського патріарха та інших частин Української церкви. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив представник Вселенського патріархату при Всесвітній раді церков у Женеві архієпископ Тельміський Іов (Геча).

За його словами, російські церковники мають діяти в умовах реальності, коли частина українських віруючих не погодяться на приналежність до Московського патріархату.

«Не можна ділити Тіло Христове. Воно належить Христові, а не Москві, Києву чи ще комусь. Не може бути Церкви «російського світу» чи ще якогось. До Вселенської церкви як містичного Тіла Христового мають право належати всі, хто щиро прагне бути із Христом, незалежно від національних чи політичних переконань та уподобань. Час вже припинити всі ті імперські політичні спекуляції і амбіції. Реальність така, що в Україні є мільйони православних віруючих, які вже ніколи не підуть під Москву. Це зрозуміло всім. І не пускати їх через це до Христа, відлучати і позбавляти їх спасіння, це не по-християнські, неканонічно. Треба шукати інші прийнятні шляхи вирішення цієї проблеми, із застосуванням церковних канонів, ікономії і любові», - сказав він.

Архієпископ Тельміський Іов відзначив, що саме для пошуку шляхів порозуміння до України і були направлені посланці Вселенського патріархату. Він також висловив жаль з приводу лінії поведінки, яку обрали українські представники російської церкви.

«Дуже шкода, що представники УПЦ Московського патріархату поки що відмовляються від діалогу з представниками Вселенського патріархату та інших частин Українських церков. Заяви про відмову від таких братерських зустрічей і діалогу, шантаж євхаристійною єдністю та заборона співслужити з ієрархами Вселенського патріархату лише заганяють їх в глухий кут і ще більше погіршують їхнє канонічне становище», - зауважив архієпископ Тельміський Іов.

Раніше стало відомо, що Вселенський патріархат не визнавав канонічною анафему, яка була накладена на українського гетьмана Івана Мазепу Російською православною церквою.

Архієпископ Іов (Геча) - доктор богослов'я, професор Інституту вищих досліджень в галузі православного богослов'я при Православному центрі Вселенського патріархату в Шамбезі (Швейцарія) і Паризького католицького університету (Франція), постійний представник Вселенського патріархату при Всесвітній раді церков у Женеві, співголова Об'єднаної міжнародної комісії з богословського діалогу між Православною та Римо-Католицькою церквами. З благословення Вселенського патріарха Варфоломія був одним із головних спікерів Святого і Великого Собору Православної Церкви на Криті 19-26 червня 2016 року. Володіє англійською, французькою, грецькою, українською, російською та італійською мовами. Глибоко знається на українській церковній історії. Докторську дисертацію захистив на тему «Літургійна реформа митрополита Киприяна Київського (1330 — 1406 рр.)».