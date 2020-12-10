Вибори в Молдові: Конституційний суд затвердив перемогу Санду

Санду набрала 57,75%, а поки чинний президент Молдови Ігор Додон – 42,25%

Конституційний суд Молдови затвердив результати президентських виборів, на яких перемогла лідерка партії «Дія і солідарність» (PAS) Мая Санду. Рішення ухвалили на засіданні 10 грудня, пише NewsMaker.

Після двогодинної наради судді КС затвердили мандат Санду. Голова Конституційного суду Домніка Маноле підкреслила, що рішення є остаточним і не підлягає оскарженню.

Як повідомлялося, другий тур президентських виборів у Молдові відбувся 15 листопада. Санду набрала 57,75%, а нинішній президент Молдови Ігор Додон – 42,25%.

20 листопада ЦВК затвердив результати другого туру, згідно з якими перемогу здобула Санду. Після цього рішення Центрвиборчкому мав підтвердити Конституційний суд.

Раніше Cанду на пресконференції розповіла про головні пріоритети роботи і повідомила, що наполягатиме на відставці уряду Іона Кіку та проведенні дострокових парламентських виборів.

До речі, перші закордонні візити на посаді президента Санду зробить до Києва і Бухареста. За її словами, відносини з сусідами треба відновлювати. Водночас точної дати візитів поки немає – ймовірно, це буде в січні.

Нагадаємо, 6 грудня в середмісті Кишинева пройшов мітинг за проведення дострокових парламентських виборів, а також проти уряду Іона Кику і ситуативну проросійську коаліцію в парламенті за участю соціалістів, депутатів від партії «Шор» і групи Pentru Moldova.

Головним на мітингу був виступ Санду. Вона заявила, що країна потребує повної зміни влади, і для цього необхідні дострокові парламентські вибори. А ще звинуватила чинного президента Ігоря Додона в спробі узурпувати владу.