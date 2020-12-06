«Додон намагається підпалити країну». Президент Молдови вивела людей на протест

Майя Санду заявила, що країна потребує повної зміни влади, і для цього необхідні дострокові парламентські вибори

В середмісті Кишинева у неділю, 6 грудня 2020 року, пройшов мітинг за проведення дострокових парламентських виборів, а також проти уряду Іона Кику і ситуативну проросійську коаліцію в парламенті за участю соціалістів, депутатів від партії «Шор» і групи Pentru Moldova

Депутати нової коаліції 3 грудня схвалили, не дотримуючись регламенту, законопроекти про бюджетно-податкову політику, бюджет медичного та соціального страхування і про перехід спецслужби СІБ під керівництво парламенту. Опозиція і обраний президент Майя Санду заявили, що голосування було незаконним. Санду закликала всіх вийти на протест. До акції також долучилися «Наша партія», DA, PAS, Демпартія, PUN, повідомляє Newsmaker.

Головним на мітингу був виступ Санду. Вона заявила, що країна потребує повної зміни влади, і для цього необхідні дострокові парламентські вибори.

Політикиня також звинуватила чинного президента Ігоря Додона в спробі узурпувати владу.

«Образившись, що не вдалося знову обдурити людей, Додон намагається підпалити країну. Він хоче спровокувати хаос, посилити кризу, тримати нас в міжнародній ізоляції, зробити життя людей важчим, помститися їм за те, що вони проголосували не за нього», – заявила вона.

На думку Санду, підконтрольна Додону фракція Партії соціалістів об’єдналася в парламенті з партією «Шор», щоб прийняти закони проти людей.

«Ця більшість сформована з людей, які брали участь в крадіжці мільярда, депутатів, які встигли продатися по три рази, які служать Додону, а не народу. Вони приймають закони з порушенням всіх норм і закону», – зазначила Санду й додала, що країні необхідні дострокові вибори, які може спровокувати відставка уряду.

«Це протест не політичних партій, а громадян», – заявила вона.

«Дорогі співвітчизники, корупція – це смертельна загроза для нас усіх, і для Кишинева, і для Бельц. Країна задихається. Усі ті, хто заробляє на громадянах Молдови, об’єдналися. Ми хочемо, щоб Молдова впевнено зробила крок в майбутнє, стала сильною державою, у якій злодії отримують по заслугах, а люди живуть в мирі та злагоді», – наголосила Санду.

Її підтримав колишній столичний мер Дорін Кіртоаке. Він також за дострокові вибори, а Додона вважає «злодієм».

«Крадіжка вбиває більше, ніж пандемія. Це наша трагедія, для нас злодійство є страшнішим за пандемію!» – зазначив Кіртоаке.

«Подивіться – за Прутом (в Румунії) краще життя в ЄС і НАТО, а у нас як і раніше погано. А Додон схожий на Чаушеску. Він може повторити долю румунського диктора або долю Плахотнюка... У нас 30 років немає незалежності, у нас її вкрали», – додав політик.