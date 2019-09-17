Конституційний суд обрав нового голову - ЗМІ



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Олександр Тупицький був заступником голови Конституційного суду

Судді Конституційного суду обрали новим головою Олександра Тупицького

Заступник голови Конституційного суду (КС) Олександр Тупицький був обраний керівником КС.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на джерело в суді.

«Новим головою Конституційного суду України обраний Олександр Тупицький», - сказав співрозмовник.

Інформацію про призначення Тупицького підтверджує також «Укрінформ».

Тупицький був призначений суддею Конституційного суду в 2013 році тодішнім президентом Віктором Януковичем.

За часів губернаторства Януковича він був суддею Куйбишевського райсуду Донецька.

У 2010−2013 рр. працював суддею в Донецькому, Львівському, Дніпропетровському апеляційних господарських судах.

У травні 2019 року судді Конституційного суду підтримали звільнення голови КС Станіслава Шевчука.

Замість нього на цю посаду була обрана Наталія Шаптала. Термін її повноважень спливає 22 вересня. Вона були призначена суддею КС у вересні 2010 року за квотою З'їзду суддів України терміном на дев’ять років.