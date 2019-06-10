Консульська група вирушить у Бангладеш, де затримали шістьох українців



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Шістьох громадян України затримали у Бангладеш

Консульська група має відправитись найближчими днями

Найближчим часом Україна відправить до затриманих в Бангладеш українців консульську групу. Шістьох громадян України звинуватили у пограбуванні банкомата.

Про це на брифінгу заявила речниця президента Володимира Зеленського Юлія Мендель.

«Зараз ми намагаємось розібратись у цій ситуації. Там відбуваються переговори і ми хочемо розібратись наскільки взагалі ці люди винні в тому, в чому їх звинувачують», — сказала вона.

За її словами консульська група має відправитись найближчими днями.

«У будь-якому разі є неправильною ситуація, коли пропадають шестеро громадян України і про них нічого не відомо», — додала вона.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що шістьох громадян України затримали у Бангладеш за підозрою в шахрайстві з банківськими картками.

Посольство України в Індії звернулося до МЗС Бангладеш з клопотанням пояснити причину затримання українців. На 10 червня заплановано зустріч дипломатів посольства у посольстві Бангладеш в Делі з питання одержання інформації у цій справі.