У Бангладеш поліція затримала шестеро українців



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Посольство України в Індії звернулось з нотою

Посольство України в Індії звернулося з нотою до Міністерства закордонних справ Бангладеш з клопотанням пояснити причину затримання українських громадян.

Про це повідомив заступник директора Департаменту консульської служби – начальник Управління консульського забезпечення Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич.

«На 10.06 запланована зустріч дипломатів посольства в Посольстві Бангладеш в Делі з питання одержання інформації у справі. Консул готує відрядження до Бангладеш з метою відвідання в закладі тримання громадян України, а також проведення зустрічей з компетентними органами країни», - розповів Кирилич.

Він підкреслив, що посольство України в Індії підтримує контакт з адвокатом затриманих та рідними, і справа перебуває на контролі МЗС та Посольства України в Індії.

Раніше повідомлялося, цього тижня стало відомо, що в Бангладеш було затримано шість громадян України за шахрайство.