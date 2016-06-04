Контрабандисти хотіли завезти до Європи сигарети, а залишились без своїх автомобілів

Сигарети та автомобілі були вилучені співробітниками фіскальної служби

Автомобілі з прихованими сигаретами виявили учора прикордонники Львівського загону на українсько-польському кордоні. Про це інформує Державна прикордонна служба. Так, в пункті пропуску «Устилуг» у порожнині паливного бака легкового автомобіля Volkswagen 1994 року випуску польської реєстрації правоохоронцями знайдено майже 160 пачок



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Контрабанда

Сигарети та автомобілі були вилучені співробітниками фіскальної служби

Автомобілі з прихованими сигаретами виявили учора прикордонники Львівського загону на українсько-польському кордоні. Про це інформує Державна прикордонна служба.

Так, в пункті пропуску «Устилуг» у порожнині паливного бака легкового автомобіля Volkswagen 1994 року випуску польської реєстрації правоохоронцями знайдено майже 160 пачок сигарет.

А в пункті пропуску «Угринів» охоронці кордону виявили контрабандні тютюнові вироби в автомобілі Citroën. 400 пачок були приховані у запасному колесі, під обшивкою салону та в панелі приладів транспортного засобу.

Обидва водії, громадяни України, прямували на виїзд з України.

Сигарети та автомобілі, як засоби контрабанди, вилучено співробітниками фіскальної служби.