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    Контрабандисти хотіли завезти до Європи сигарети, а залишились без своїх автомобілів

    Сигарети та автомобілі були вилучені співробітниками фіскальної служби
    Автомобілі з прихованими сигаретами виявили учора прикордонники Львівського загону на українсько-польському кордоні. Про це інформує Державна прикордонна служба. Так, в пункті пропуску «Устилуг» у порожнині паливного бака легкового автомобіля Volkswagen 1994 року випуску польської реєстрації правоохоронцями знайдено майже 160 пачок
    • Сьогодні, 13:27
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    Контрабанда
    Контрабанда

    Сигарети та автомобілі були вилучені співробітниками фіскальної служби

    Автомобілі з прихованими сигаретами виявили учора прикордонники Львівського загону на українсько-польському кордоні. Про це інформує Державна прикордонна служба.

    Так, в пункті пропуску «Устилуг» у порожнині паливного бака легкового автомобіля Volkswagen 1994 року випуску польської реєстрації правоохоронцями знайдено майже 160 пачок сигарет.

    А в пункті пропуску «Угринів» охоронці кордону виявили контрабандні тютюнові вироби в автомобілі Citroën. 400 пачок були приховані у запасному колесі, під обшивкою салону та в панелі приладів транспортного засобу.

    Обидва водії, громадяни України, прямували на виїзд з України.

    Сигарети та автомобілі, як засоби контрабанди, вилучено співробітниками фіскальної служби.

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