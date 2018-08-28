Контрольно-пропускний пункт «Майорське» знову працює



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Станом на 28 серпня на лінії зіткнення відкриті усі контрольні пункти в’їзду-виїзду

З 6:00 у вівторок, 28 серпня, відновилися пропускні операції в контрольному пункті в’їзду-виїзду «Майорське».

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

«На цей час усі контрольні пункти в’їзду-виїзду, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, працюють у штатному режимі відповідно до літнього графіка роботи», - підкреслюється у повідомленні.

Зазначається, що зранку у вівторок в КПВВ знаходилася така кількість транспортних засобів: «Майорське» – 50/50; «Мар’їнка» – 60/0; «Новотроїцьке» – 0/30; «Гнутове» – 15/15.

«Упродовж минулої доби через КПВВ, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, прослідувало 38,2 тисячі осіб та 5,1 тисячі транспортних засобів», - заявили у Держприкордонслужбі.

Нагадаємо, напередодні Дня Незалежності України зміною прикордонних нарядів в КПВВ «Майорське» було зафіксовано черговий обстріл зі снайперської гвинтівки. У результаті обстрілу було пошкоджено один з модулів, в якому в той час прикордонники Краматорського загону зі складу Об’єднаних сил здійснювали оформлення громадян.

З метою збереження життя та здоров’я цивільного населення з 24 до 27 серпня було тимчасово припинено пропуск осіб і транспортних засобів через лінію зіткнення в цьому контрольному пункті в’їзду-виїзду.