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    КПВВ «Майорське» припиняє роботу через загрозу обстрілів

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    КПВВ &laquo;Майорське&raquo; - КПВВ «Майорське» припиняє роботу через загрозу обстрілів
    КПВВ «Майорське»

    Командувачем Об’єднаних сил прийнято рішення щодо тимчасового припинення пропуску осіб і транспортних засобів в КПВВ «Майорське»

    Контрольно-пропускний пункт «Майорське» в Донецькій області припиняє свою роботу через регулярні обстріли.

    Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

    «Враховуючи загострення ситуації, недотримання російсько-окупаційними військами домовленостей про припинення вогню та неможливістю гарантувати безпеку цивільному населенню в межах дорожнього коридору «Горлівка – Бахмут», усвідомлюючи реальну загрозу для життя та здоров’я осіб, які перетинають лінію розмежування, командувачем Об’єднаних сил прийнято рішення щодо тимчасового припинення пропуску осіб і транспортних засобів в КПВВ «Майорське» на період існування цієї загрози в межах дорожнього коридору «Горлівка – Бахмут» - йдеться повідомленні.

    У штабі закликали громадян врахувати цю інформацію при плануванні своїх поїздок.

    Нагадаємо, у четвер снайпери бойовиків обстріляли контрольно-пропускний пункт «Майорське».

    Станом на 18:00 у штабі Об'єднаних сил повідомляли, що впродовж дня на Донбасі загинули п'ятеро захисників України, ще семеро бійців отримали поранення.

    Згодом стали відомі імена загиблих у четвер українських бійців на Донбасі. Серед них – 20-річний боєць зі Львова Мар’ян Найда

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