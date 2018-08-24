КПВВ «Майорське» припиняє роботу через загрозу обстрілів



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КПВВ «Майорське»

Командувачем Об’єднаних сил прийнято рішення щодо тимчасового припинення пропуску осіб і транспортних засобів в КПВВ «Майорське»

Контрольно-пропускний пункт «Майорське» в Донецькій області припиняє свою роботу через регулярні обстріли.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

«Враховуючи загострення ситуації, недотримання російсько-окупаційними військами домовленостей про припинення вогню та неможливістю гарантувати безпеку цивільному населенню в межах дорожнього коридору «Горлівка – Бахмут», усвідомлюючи реальну загрозу для життя та здоров’я осіб, які перетинають лінію розмежування, командувачем Об’єднаних сил прийнято рішення щодо тимчасового припинення пропуску осіб і транспортних засобів в КПВВ «Майорське» на період існування цієї загрози в межах дорожнього коридору «Горлівка – Бахмут» - йдеться повідомленні.

У штабі закликали громадян врахувати цю інформацію при плануванні своїх поїздок.

Нагадаємо, у четвер снайпери бойовиків обстріляли контрольно-пропускний пункт «Майорське».

Станом на 18:00 у штабі Об'єднаних сил повідомляли, що впродовж дня на Донбасі загинули п'ятеро захисників України, ще семеро бійців отримали поранення.

Згодом стали відомі імена загиблих у четвер українських бійців на Донбасі. Серед них – 20-річний боєць зі Львова Мар’ян Найда.