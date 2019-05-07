Кораблі НАТО почали навчання біля берегів Шотландії



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Навчання типу Formidable Shield проводяться кожні два роки

В рамках тренувань Formidable Shield 2019 відпрацьовуються питання протиповітряної оборони

Військові кораблі дев’яти країн-членів НАТО 7 травня почали традиційні навчання Formidable Shield. Маневри і стрільби, які відбуватимуться біля берегів Шотландії, будуть тривати два тижні.

В навчаннях братимуть участь італійський та французький фрегати класу FREMM ITS Carlo Bergamini та FS Bretagne, британський есмінець класу Type 45 HMS Defender, канадський фрегат класу Halifax HMCS St. John’s, голландський фрегат класу De Zeven Provincien HMLMS De Ruyter, норвезький фрегат класу Fridtjof Nansen HNoMS Otto Sverdup. Американський військово-морський флот будуть представляти есмінці USS Roosevelt та USS Carney. Бельгія і ФРН братимуть участь в навчаннях на рівні офіцерів штабів, пише ресурс Naval Today.

Навчання типу Formidable Shield проводяться кожні два роки. В 2017 році в рамках даних навчань вперше відпрацювали питання протиракетної оборони. Загалом же тренування типу Formidable Shield сприяють посиленню взаємосумісності між кораблями країн НАТО в питаннях налагодження протиповітряної оборони на основі структур і алгоритму дій Північноатлантичного альянсу. В рамках таких навчань проводять бойові стрільби по мішенях, які імітують повітряні загрози різних типів, в тому числі і протикорабельні ракети.