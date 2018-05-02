Кораблі НАТО увійшли в Чорне море

Флагманом є британський ракетний есмінець HMS Duncan

Кораблі другої постійної військово-морської групи НАТО увійшли у Чорне море ввечері 1 травня. Про це повідомляють українські ЗМІ. [GALLERY_BLOCK] «Ввечері 1.05.2018 у Чорне море увійшли кораблі 2-ї постійної військово-морської групи НАТО: флагман - ракетний есмінець Королівських ВМС Великої Британії HMS Duncan (D37), фрегат ВМС Іспанії



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Флагманом є британський ракетний есмінець HMS Duncan

Кораблі другої постійної військово-морської групи НАТО увійшли у Чорне море ввечері 1 травня. Про це повідомляють українські ЗМІ.

«Ввечері 1.05.2018 у Чорне море увійшли кораблі 2-ї постійної військово-морської групи НАТО: флагман - ракетний есмінець Королівських ВМС Великої Британії HMS Duncan (D37), фрегат ВМС Іспанії SPS Victoria (F82), а також фрегат ВМС Туреччини TCG Gemlik (F492)», – йдеться в повідомленні.

Раніше десантний корабель USS Oak Hill LSD 51 ВМС США увійшов в акваторію Чорного моря. Як очікувалося, Oak Hill мав взяти участь у військових навчаннях «Весняний шторм 2018» (Spring Storm 2018), які були заплановані 8-15 березня в районі румунського порту Констанца.