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    Кораблі НАТО увійшли в Чорне море

    Флагманом є британський ракетний есмінець HMS Duncan
    Кораблі другої постійної військово-морської групи НАТО увійшли у Чорне море ввечері 1 травня. Про це повідомляють українські ЗМІ. [GALLERY_BLOCK] «Ввечері 1.05.2018 у Чорне море увійшли кораблі 2-ї постійної військово-морської групи НАТО: флагман - ракетний есмінець Королівських ВМС Великої Британії HMS Duncan (D37), фрегат ВМС Іспанії
    • Сьогодні, 15:51
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    Флагманом є британський ракетний есмінець HMS Duncan

    Кораблі другої постійної військово-морської групи НАТО увійшли у Чорне море ввечері 1 травня. Про це повідомляють українські ЗМІ.

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    Кораблі НАТО увійшли в Чорне море
    Кораблі НАТО увійшли в Чорне море
    Кораблі НАТО увійшли в Чорне море
    Кораблі НАТО увійшли в Чорне море

    «Ввечері 1.05.2018 у Чорне море увійшли кораблі 2-ї постійної військово-морської групи НАТО: флагман - ракетний есмінець Королівських ВМС Великої Британії HMS Duncan (D37), фрегат ВМС Іспанії SPS Victoria (F82), а також фрегат ВМС Туреччини TCG Gemlik (F492)», – йдеться в повідомленні.

    Раніше десантний корабель USS Oak Hill LSD 51 ВМС США увійшов в акваторію Чорного моря. Як очікувалося, Oak Hill мав взяти участь у військових навчаннях «Весняний шторм 2018» (Spring Storm 2018), які були заплановані 8-15 березня в районі румунського порту Констанца.

     

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