Кораблі ВМФ США наблизились до спірного острову Південно-Китайського моря



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Два кораблі ВМФ США пройшли в 12-мильний зоні біля штучного острову на основі рифу Місчіф

Вашингтон засуджує китайську мілітаризацію штучних островів

Два есмінці американського військово-морського флоту пройшли біля спірного острову Південно-Китайського моря, на які претендує КНР. Про це пише інформаційне агентство Reuters.

Мова йде про штучно створений острів на основі рифу Місчіф, який входить в архіпелаг Спратлі. Два кораблі ВМФ США пройшли в 12-мильний зоні біля цього штучного острову, тим самим показуючи, що Вашингтон не визнає претензій Пекіну на контроль морського простору навколо штучного острову.

США звинувачують КНР у створенні штучних островів в Південно-Китайському морі разом із їх подальшою мілітаризацією.

В той же час китайська сторона виправдовує такі кроки необхідністю самооборони і звинувачує саме Вашингтон в посиленні протиріч шляхом відправки військових кораблів в акваторію цього моря.