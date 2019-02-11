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    Кораблі ВМФ США наблизились до спірного острову Південно-Китайського моря

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    Два кораблі ВМФ США пройшли в 12-мильний зоні біля штучного острову&nbsp;на основі рифу Місчіф - Кораблі ВМФ США наблизились до спірного острову Південно-Китайського моря
    Два кораблі ВМФ США пройшли в 12-мильний зоні біля штучного острову на основі рифу Місчіф

    Вашингтон засуджує китайську мілітаризацію штучних островів

    Два есмінці американського військово-морського флоту пройшли біля спірного острову Південно-Китайського моря, на які претендує КНР. Про це пише інформаційне агентство Reuters.

    Мова йде про штучно створений острів на основі рифу Місчіф, який входить в архіпелаг Спратлі. Два кораблі ВМФ США пройшли в 12-мильний зоні біля цього штучного острову, тим самим показуючи, що Вашингтон не визнає претензій Пекіну на контроль морського простору навколо штучного острову.

    США звинувачують КНР  у створенні штучних островів в Південно-Китайському морі разом із їх подальшою мілітаризацією.

    В той же час китайська сторона виправдовує такі кроки необхідністю самооборони і звинувачує саме Вашингтон в посиленні протиріч шляхом відправки військових кораблів в акваторію цього моря.

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