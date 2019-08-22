Корея готова припинити угоду про обмін розвідданими з Японією



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Угода дозволяла сторонам обмінюватися даними щодо ракетно-ядерної програми КНДР

Республіка Корея заявила про намір не пролонгувати угоду щодо обміну розвідувальними даними із Японією. Про це пише інформаційне агентство Reuters.

Відповідний договір був перш за все спрямований на обмін даними щодо ядерної і ракетної програми КНДР. Відповідному рішенню Сеулу передувала кількагодинна дискусія в адміністрації президента Мун Чже-іна.

Республіка Корея виправдала це рішення тим, що Японія своїми попередніми діями змінила умови для співпраці в сфері безпеки.

До цього Таро Коно і Кан Кун Хва зустрічалися в Бангкоку на саміті АСЕАН на початку серпня. Сторонам не вдалося тоді зняти питання щодо компенсації примусової праці корейських робітників на японських підприємствах протягом Другої світової війни.

Проте, Токіо і Сеул уникали кроків, які б могли загострити протистояння. Навпаки японська сторона вдруге дозволила експорт високотехнологічної продукції до Республіки Корея із часу запровадження обмежень в липні 2019 року. Сеул же не пішов на повний розрив угоди щодо обміну розвідувальними даними із Токіо.

Раніше повідомлялося, що Корея і Японія готуються до складних переговорів.